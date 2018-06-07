Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:39 TSİ )

Kocaeli’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli’nde yasadışı silah ticareti yapan gruba yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan gruba yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Rize illerinde bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan toplam 6 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 616 adet fişek ve 10 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9’u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 Y.Ö. ve Ş.K. isimli şahıslar tutuklandı. 

Bugün 11:02 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Murat Özdağ, tahliye oluyor mask
Murat Özdağ, tahliye oluyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Kocaeli yolunda kaza: 2 yaralı mask
Kocaeli yolunda kaza: 2 yaralı
Genç kıza istismar suçundan 20 kişi gözaltına alındı! mask
Genç kıza istismar suçundan 20 kişi gözaltına alındı!
Eve gelen ailesi cansız bedenini buldu! mask
Eve gelen ailesi cansız bedenini buldu!
TIR bariyerlere çarptı! mask
TIR bariyerlere çarptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL

GALERİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL