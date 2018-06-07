Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan gruba yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul ve Rize illerinde bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan toplam 6 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 616 adet fişek ve 10 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9’u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 2 Y.Ö. ve Ş.K. isimli şahıslar tutuklandı.
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Kocaeli’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli’nde yasadışı silah ticareti yapan gruba yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz