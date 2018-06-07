Kocaeli'de ilk oylar kullanıldı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde, Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri nezaretinde 1 sandık konuldu. Nüfus cüzdanı veya pasaportunu görevli memurlara ibraz eden seçmenler, sabah saatlerinden itibaren için 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

OYUNU MEMLEKETİNDE KULLANDI

İzmit'ten oyunu kullanmak için gelen Ahmet Şahintürk (70), yaptığı açıklamada, Almanya'nın Duisburg şehrinden izin için Türkiye'ye geldiğini belirterek, istedikleri yerde oy kullanmanın kendileri için kolaylık olduğunu söyledi. Şahintürk, hakkı olan vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Gülşen Şahintürk (58) de oyunu 24 Haziran'dan önce kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, seçim sonuçlarının ülke ve dünya için hayırlı olmasını diledi. Vatandaşların hafta tatilleri de dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri sandıklar, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de kapanacak.