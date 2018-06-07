Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!

Sözcü'nün haberine göre, Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor. Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.

HEM DEVLETE HEM VATANDAŞA ZARAR

Köprüde, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre, nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik, gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

"YETER BU SOYGUN!"

Görüntülerde, “HGS'miz boş diye geçirmiyorlar, ama HGS'miz dolu” diyen çift, “Kapıyı açın, HGS'm dolu benim. Nakit vermeyeceğim, duble alıyorsunuz. Yeter bu soygun ya. BİMER'e, Başbakanlığa şikayette bulunacağım. Hem devletten alıyorsunuz hem de burada peşin alıyorsunuz” diyerek sitemde bulundu. Görüntülerde sürücünün ısrarları sonrası kulübeden çıkan bir memur ise sürücüden kayıttaki kamerasını kapatmasını istiyor.

HGS BOŞ DA OLSA GEÇİS YAPILABİLİR

Normal koşullarda sürücüler HGS bakiyeleri yetersiz olsa dahi otoyol ve köprülerden geçiş yapabiliyor. Sürücüler bu geçişin ücretini 7 gün içinde yatırdıkları takdirde herhangi bir ceza ödemiyor.