Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!

Sözcü'nün haberine göre, Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor. Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.
HEM DEVLETE HEM VATANDAŞA ZARAR
Köprüde, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre, nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik, gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.
"YETER BU SOYGUN!"
Görüntülerde, “HGS'miz boş diye geçirmiyorlar, ama HGS'miz dolu” diyen çift, “Kapıyı açın, HGS'm dolu benim. Nakit vermeyeceğim, duble alıyorsunuz. Yeter bu soygun ya. BİMER'e, Başbakanlığa şikayette bulunacağım. Hem devletten alıyorsunuz hem de burada peşin alıyorsunuz” diyerek sitemde bulundu. Görüntülerde sürücünün ısrarları sonrası kulübeden çıkan bir memur ise sürücüden kayıttaki kamerasını kapatmasını istiyor.
HGS BOŞ DA OLSA GEÇİS YAPILABİLİR
Normal koşullarda sürücüler HGS bakiyeleri yetersiz olsa dahi otoyol ve köprülerden geçiş yapabiliyor. Sürücüler bu geçişin ücretini 7 gün içinde yatırdıkları takdirde herhangi bir ceza ödemiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - aynı numara geçen sonbaharda otoyolda bana yapıldı burada da yazmıştım aç bariyeri yaz cezayı HGS de para var dedim . elbette ödemedim . geldim evde internette baktım param var . memlekette kör tuttuğunu öpüyor kazığı halk yiyor. düzgün bir yönetim iktidar olsa asla bunları yapamazlar . yüz aldıkları yerler olduğunu düşünüyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.