Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın Seyrek plajında önceki yıl alt ve üst yapı çalışmalarına başlanmıştı ancak önümüzdeki sezona sahil düzenlemesinin yapılmasını bekleyen Seyrek plajında bulunan binlerce yazlık sahibi, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. Yaz sezonunun açılmasına rağmen Seyrek’te hiçbir çalışmanın olmaması çevre sakinleri ve tatilciler tarafından büyük tepkilere neden oldu. Seyrek plajı sakinleri yetkililerden bir an önce gereğinin yapılmasını arz ediyor.
Bugün 11:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Seyrek plajı perişan halde!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın Seyrek plajında önceki yıl alt ve üst yapı çalışmalarına başlanmıştı ancak önümüzdeki sezona sahil düzenlemesinin yapılmasını bekleyen Seyrek plajında bulunan binlerce yazlık sahibi, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı.
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Bugün 11:31 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz