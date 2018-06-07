Seyrek plajı perişan halde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’nın Seyrek plajında önceki yıl alt ve üst yapı çalışmalarına başlanmıştı ancak önümüzdeki sezona sahil düzenlemesinin yapılmasını bekleyen Seyrek plajında bulunan binlerce yazlık sahibi, gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. Yaz sezonunun açılmasına rağmen Seyrek’te hiçbir çalışmanın olmaması çevre sakinleri ve tatilciler tarafından büyük tepkilere neden oldu. Seyrek plajı sakinleri yetkililerden bir an önce gereğinin yapılmasını arz ediyor.