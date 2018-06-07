Şirintepespor Başkanı Uğur Çelik ile başkan yardımcıları Aykut Sunar ve Metin Alemdar’ın girişimleri, Şirintepe G.B. Başkanı Ergun Önyılmaz’ın olumsuz bakışı nedeniyle bir başka bahara ertelendi. Tek bir vücut olarak hareket etmek isteyen mahalli sakinlerinin isteği sonuçsuz kaldı. Her iki kulübün başkan ve yöneticileri birkaç kez bir araya gelmesine rağmen, sonuç alınamadı. Böylece her iki kulüp de, eskisi gibi ayrı ayrı mücadele verecek. Bu da güç bölünmesi anlamına gelecek.
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli
Bir zamanlar liglerin tozunu dumanına katan, 10’a yakın branşta ulusal ve uluslar arası başarılar yakalayan Şirintepespor’un tek kulüp olma çabaları sonuçsuz kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz