‘Tek Şirintepe’ye Önyılmaz engeli

Şirintepespor Başkanı Uğur Çelik ile başkan yardımcıları Aykut Sunar ve Metin Alemdar’ın girişimleri, Şirintepe G.B. Başkanı Ergun Önyılmaz’ın olumsuz bakışı nedeniyle bir başka bahara ertelendi. Tek bir vücut olarak hareket etmek isteyen mahalli sakinlerinin isteği sonuçsuz kaldı. Her iki kulübün başkan ve yöneticileri birkaç kez bir araya gelmesine rağmen, sonuç alınamadı. Böylece her iki kulüp de, eskisi gibi ayrı ayrı mücadele verecek. Bu da güç bölünmesi anlamına gelecek.