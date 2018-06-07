Gebzespor’un transfer listesini süsleyen Ferhat Çoban’ın ismi, camianın gündemindeki sıcaklığını korurken, mor-beyazlı kurmaylar, bu transferi birkaç gün içinde sonuçlandırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon gerek Tuzlaspor’da, gerekse ikinci yarıda formasını giydiği 24 Erzincan’da başarılı bir performans sergileyen Ferhat Çoban, Gebzespor’un aradığı özellikte bir stoper. Hava toplarındaki etkili futbolu ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Ferhat’ın, Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşmede Gebzespor’da forma giymek istediğini söylediği ve transferin de birkaç güne kadar sonuçlanacağı öğrenildi.
Bugün 11:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:46 TSİ )
Ferhat Çoban imzaya kaldı
Gebzespor 4 yıl aradan sonra yeniden 3.Lig’e dönerken, transfere de hız verdi.
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Bugün 11:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz