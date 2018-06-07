Ferhat Çoban imzaya kaldı

Gebzespor’un transfer listesini süsleyen Ferhat Çoban’ın ismi, camianın gündemindeki sıcaklığını korurken, mor-beyazlı kurmaylar, bu transferi birkaç gün içinde sonuçlandırmak istiyor. Geçtiğimiz sezon gerek Tuzlaspor’da, gerekse ikinci yarıda formasını giydiği 24 Erzincan’da başarılı bir performans sergileyen Ferhat Çoban, Gebzespor’un aradığı özellikte bir stoper. Hava toplarındaki etkili futbolu ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle dikkat çeken Ferhat’ın, Sportif Direktör Abbas Sır ile yaptığı görüşmede Gebzespor’da forma giymek istediğini söylediği ve transferin de birkaç güne kadar sonuçlanacağı öğrenildi.