Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası Çeyrek Final Maçın nefes kesti. Kaleli İnşaat ile İzmit Gençlerbirliği mücadelesinde normal süre golsüz berabere sonuçlandı: 0-0. Penaltılara gidildi ve İzmit ekibi rakibini 4-2 yenerek yarı finalist oldu. Maçlara bugün de devam ediliyor.
Bugün 11:45 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:46 TSİ )
İzmit Gençlerbirliği penaltılarla yarı finalde
Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası Çeyrek Final Maçın nefes kesti.
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Bugün 11:45 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz