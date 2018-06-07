İzmit Gençlerbirliği penaltılarla yarı finalde

Derince Belediyesi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası Çeyrek Final Maçın nefes kesti. Kaleli İnşaat ile İzmit Gençlerbirliği mücadelesinde normal süre golsüz berabere sonuçlandı: 0-0. Penaltılara gidildi ve İzmit ekibi rakibini 4-2 yenerek yarı finalist oldu. Maçlara bugün de devam ediliyor.