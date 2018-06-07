Darıca’da İlter Kasap sesleri

Davet üzerine Trabzon'dan Darıca'ya gelen Kasap, Kulüp Başkanı Mücahid Vural ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Tarafların anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi. Kulüp menajeri Orhan Ergür’le yollarını ayıran sarı-yeşilli yönetim kurulunun bu göreve, daha önce de (2014-2015 sezonu) Darıca Gençlerbirliği’nde çalışan İlter Kasap’ı getirmek istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Kulüp Başkanı Mücahit Vural ile İlter Kasap’ın Darıca'da yüz yüze görüşerek fikir alışverişinde bulundukları ve tarafların bir dahaki bir araya gelişlerinde anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.