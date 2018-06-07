Davet üzerine Trabzon'dan Darıca'ya gelen Kasap, Kulüp Başkanı Mücahid Vural ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Tarafların anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi. Kulüp menajeri Orhan Ergür’le yollarını ayıran sarı-yeşilli yönetim kurulunun bu göreve, daha önce de (2014-2015 sezonu) Darıca Gençlerbirliği’nde çalışan İlter Kasap’ı getirmek istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Kulüp Başkanı Mücahit Vural ile İlter Kasap’ın Darıca'da yüz yüze görüşerek fikir alışverişinde bulundukları ve tarafların bir dahaki bir araya gelişlerinde anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.
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Darıca’da İlter Kasap sesleri
Düzgün ve karakterli bir menajerle çalışmak isteyen 2.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nde, bir dönemde Kocaelispor’da da görev yapan İlter Kasap ismi yeniden gündeme geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz