1.Tur’da Tekirdağ şampiyonu olarak son 20 takım arasına adını yazdıran yeşil-beyazlı ekip, Bolu’daki 2.Tur maçlarında ise Damlaspor (3-2) ve Kartalspor’a (2-0) yenilerek, 4’lü final grubuna kalamadı. Öte yandan şampiyon Kartalspor oldu. Finalde Halkalı Taştepe’yi 3-0 yenen bordo-beyazlılar final grubuna yükseldi.
Bugün 11:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Canınız sağ olsun çocuklar!
Beylikbağıspor U-15 Takımı, Bolu’da oynadığı Türkiye Şampiyonası 2.Tur maçlarında İstanbul takımlarına diş geçiremedi.
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Bugün 11:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz