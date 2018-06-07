Canınız sağ olsun çocuklar!

1.Tur’da Tekirdağ şampiyonu olarak son 20 takım arasına adını yazdıran yeşil-beyazlı ekip, Bolu’daki 2.Tur maçlarında ise Damlaspor (3-2) ve Kartalspor’a (2-0) yenilerek, 4’lü final grubuna kalamadı. Öte yandan şampiyon Kartalspor oldu. Finalde Halkalı Taştepe’yi 3-0 yenen bordo-beyazlılar final grubuna yükseldi.