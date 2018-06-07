3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ni şampiyon yaparak 2.Lig’e direkt yükselten başarılı teknik direktör Uğur Balcıoğlu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yönetimin yeni sezonda kendisiyle çalışmak istememesi üzerine bir veda açıklaması yapan Balcıoğlu, mesajında herkese teşekkür etti. Balcıoğlu, “Çıkarsız saygı ve çıkarsız sevginin bitmek üzere olduğu bu günlerde Rabbim herkese böyle güzel ayrılıklar nasip eylesin” dedi.
Bugün 11:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Teşekkürler Balcıoğlu!
3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ni şampiyon yaparak 2.Lig’e direkt yükselten başarılı teknik direktör Uğur Balcıoğlu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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Bugün 11:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz