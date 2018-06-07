Şehir Hastanesi'ne alternatif yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. İzmit bölgesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yeni alternatif güzergâhlar oluşturarak trafik yükünü azaltıyor. Bu kapsamda Yeşilova Mahallesi’nin kuzeyinde cephanelik ve Tepeköy Mahallesi’ne kadar uzanan Boğazova Caddesi yenileniyor.

KONUT GELİŞİM BÖLGESİNDE

Cadde, Şehir Hastanesi ve Umuttepe bölgesine ulaşımda da sıkça kullanılan bir güzergâh olacak. Tepeköy Mahallesi’nden Turan Güneş Caddesi üzerinden Şehir hastanesi bölgesi ve Malta Mahallesi’ne ulaşmak isteyen araçlar Tepeköy Caddesi ve Bucak Sokak’tan ilerleyerek Boğazova Caddesi’ne bağlanabiliyorlar. Konut gelişim bölgesinden geçen cadde, bölgede yaşayan vatandaşlarında sıkça kullandıkları bir güzergâh özelliği taşıyor.

5 BİN TON ASFALT

Bin 750 metre uzunluğundaki cadde 15 metre yol genişliğine sahip olacak şekilde yapılıyor. Yolun genişliği kaldırımlarla birlikte 20 metreye ulaşıyor. Çalışmaları süren yolun kaldırımlarında 7 bin metrekare parke, 3 bin 500 metre de bordür kullanılıyor. Yolun tamamına toplam 5 bin ton sıcak asfalt serildi.