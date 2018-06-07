Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:18 TSİ )

Memurlara müjdeli haber! Maaşlar erken yatacak

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak." dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı. Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

13 HAZİRAN'DA HESAPLARA YATACAK

"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

3 MİLYON 700 BİN KAMU ÇALIŞANI

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!
Ev alacaklara güzel haber! mask
Ev alacaklara güzel haber!
4 bin 374 TL'ye kiralık simitçi mask
4 bin 374 TL'ye kiralık simitçi
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor mask
Başiskele'ye yeni otel yapılıyor
KÖRPAŞ çalışanlarına ZAM! mask
KÖRPAŞ çalışanlarına ZAM!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL

GALERİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL