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Bugün 12:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Alpay Hacıoğlu: Taşınmaz ticaret yönetmeliği bizi sevindirdi

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, 5 Haziran’da yürürlüğe giren taşınmaz ticaret yönetmeliği ile ilgili “Bazı eksiklikler var. Fakat yeni yönetmelik bizi sevindirdi” dedi.

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Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, yıllardır bekledikleri 5 Haziran’da yürürlüğe giren taşınmaz ticareti yönetmeliği ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni yönetmelikte bazı eksiklikler olduğunu fakat bu yönetmeliğin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Hacıoğlu, “Taşınmaz ticareti hakkında 24 maddeden oluşan bir yönetmeliğimiz çıktı. 5 Haziran itibariyle artık emlakçılığın tarifini yapacak ciddi bir düzenleme geldi. Böyle bir düzenlemenin gelmesi bizi sevindirdi” şeklinde konuştu.

KOMİSYON %3’TEN %4 SEVİYESİNE ÇIKTI

Konuşmalarına devam eden Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Sadece Kocaeli olarak değil tüm Türkiye’de bulunan meslek odalarının yıllardır vermiş olduğu bir mücadeleydi. Şahsım adına söylemek istiyorum. Yönetmelikteki eksikler çok fazla yönetmelik yeterli değil. Örnek verecek olursak emlak alım ve satımda komisyon ücreti KDV dahil %3 seviyesindeydi. Şimdi KDV hariç %4 seviyesine geldi. Aslında baktığımızda çok büyük bir kaybımız yok. Ben %3’ün de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğimiz gibi bu yönetmelik biz bunun eksik yönlerini inceleyip bakanlığa sunduktan sonra yönetmelikte düzenlemelere gidilebilir” şeklinde konuştu.

EMLAKÇI SADECE EMLAKÇILIK YAPACAK

Hacıoğlu, “Bu yönetmelikle bizi sevindiren durum belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak. Bir emlakçı en az lise mezunu olmak zorunda olacak. Emlak işletmeleri 30 metre kare büyüklükten az olmayacak. Bazı emlakçı dükkanlarına baktığımızda ofisin yarısı emlakçı, yarısı sigortacı ve yarısı oto yıkama gibi iş kolları bulunuyordu. Bu yönetmelikle birlikte emlak işi yapanlar sadece emlak işi yapmak zorunda olacak. Eğer başka iş kollarında devam etmek istiyorsa onunla ilgili başka ofisler açmak zorunda olacak. Buda bizler için sevindirici bir gelişme oldu” ifadelerinde bulundu.

YÖNETMELİK 5 HAZİRAN SONRASINI KAPSIYOR

Konuşmalarına devam eden Hacıoğlu, “Herkes bundan sonra ticaret il müdürlüğüne giderek yetki belgesi alacak. Yönetmelik çıktığında biz mevcut olan vergi mükellefi olan emlakçıları kapsamıyor. 5 Haziran’dan 5 Eylül’e kadar bu işi yapmak isteyenler emlakçıları kapsıyor. Yani geçmişte emlakçılık işi yapan ve bu işe devam eden emlakçıları yeni yönetmelikte yer alan en az lise mezunu olmak ve 30 metrekare ofis zorunluluğu kapsamıyor. Ama yeni emlakçıların yetki belgesi alabilmesi için en az lise mezunu olması gerekmektedir. Bu yönetmelik 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 yıl süre zarfında il ticaret müdürlüğü bu yönetmeliği denetleyecektir” dedi.

DENETLEMELER SIKI TUTULACAK

Hacıoğlu son olarak, “Yeni yönetmeliklerle birlikte sözleşme örneklerinin tamamı değişecek. Yeni sözleşmeler çıkacaktır. Emlakçılar sözleşmesiz çalışmayacak. Bunları denetimini ticaret il müdürlükleri ve meslek odaları ortak bir çalışma ile sağlayacaktır. Bu denetlemelerde mevcut meslektaşlarımızın yanı sıra kayıt dışı çalışanlar için daha sıkı bir denetim mekanizması kuracağız” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ahmet HAZER

Bugün 12:06 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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