Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Bu yıl 7’ncisinin düzenlendiği Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda sona geliniyor. Dev organizasyonda, çeyrek finale çıkan takımların kura çekimi, Körfez Spor Akademisi Tesisleri Kafeteryası’nda gerçekleşti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın onur konuğu olduğu kura çekiminde söz alan Komite Başkanı Metin Özkan, tüm katılımcılara teşekkür etti ve “Buradan elde ettiğimiz gelirlerle birçok gariban mutlu oluyor. Allah sizden razı olsun” dedi. Kura çekimine takım sorumluları ile çok sayıda STK başkanı, spor adamı, teknik adam ve sporcu katıldı ve tüm konuklara tatlı ve meşhur kiraz takdim edildi.

BARAN: SPORA 22 MİLYONLUK YATIRIM YAPIYORUZ…

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası’ndan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Metin Özkan ile ekibini kutladı. Baran “Kiraz turnuvasındaki güzellikleri her zaman yaşayacağımızdan eminim. Metin Bey ve ekibini tebrik ederim. Körfez İlçe’de spora 22 milyon lira yatırım yapıyoruz. Burasını sporcu üreten bir ilçe haline getirmeye gayret ediyoruz” dedi. Baran ayrıca, Körfezspor AŞ ile ilgili de özel yaptığı açıklamada “İsim değişikliği iyi oldu. Ancak bir başlasınlar, ne yaptıklarını bir görelim” ifadesini kullandı. Bilindiği üzere şirket ile belediye arasındaki tesis anlaşması bu yıl sonunda sona erecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Vizyon İnşaat – Hacı Bektaş Veli Vakfı

Dergah Ocakbaşı – Kontrat İnşaat

Körfez Belediye Zabıta – Hüner Teknik

Yörünge İnşaat –Kocaeli Taşköprülüler