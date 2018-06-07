Çelik: Yüzde yüz yerli miting oldu

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik basın açıklamasında, “ Her evden en az bir oy alacak çalışmayı yapıyoruz. Tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı, Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki, yıllardır sorunlarımıza çare üretemeyen, milletin sesinin işitilmediği bir meclisle yaşıyoruz. Artık bu seçim, meclise millet olarak müdahale etmenin tam vaktidir. Allah’ın izniyle Saadet Partisi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderecek ve ihtiyacımız olan sesi gerçekleştireceğiz” dedi.

“SAADET PARTİSİ’NE İHTİYAÇ VARDIR”

“Saadet Partisi bu toplumun sağduyulu sesidir” diyen Çelik, “Parti ve birey menfaatlerini değil, ülke menfaatlerini ön planda tutan bir siyasi harekettir. Yıllardır yüzlerce kavga ve tartışmaya sahne olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Saadet Partisi’nin akılcı ve liyakatli kadrolarına ciddi anlamda ihtiyacı vardır. Saadet Partisi’nin meclise girmesiyle birlikte, ayrıştırıcı ses kesilecek ve bugün had safhada olan kutuplaşmaya dur denilecektir. Yani toplumu parça parça ederek ayrıştırmak isteyenlerin hevesleri Saadet Partisinin meclise girmesiyle kursaklarında kalacaktır” şeklinde konuştu.

“GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OY VEREBİLİRLER”

İnsanların gönül rahatlığıyla Saadet Partisi’ne oy verebileceğini belirten Çelik, “Bizler, her görüşün mutlaka mecliste temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun önündeki en büyük engel olan % 10‘luk barajı bu seçimde “Millet İttifakı”nı kurarak sıfırladık. Bu ülkenin artık baraj diye bir sorunu yoktur. Hafızası olanlar bilir, 2003 yılında Tayyip Bey, nasıl CHP’nin yardım ve desteği ile Siirt milletvekili olarak meclise girdiyse, Saadet Partisi de hiçbir yardım almadan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile birlikte kurduğu Millet İttifakı vesilesiyle mecliste güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Böylece % 10 barajı yüzünden partimize oy veremediğini söyleyen birçok kişinin bahanesi de ortadan kalkmıştır. Artık bu kardeşlerimiz gönül rahatlığı ile Saadet Partisi’ne oy verebilirler” diye konuştu.

“CİDDİ BİR İVME KAZANDIK”

Saadet Partisi’nin ciddi bir ivme kazandığını belirten Nurettin Çelik, “Bütün siyasi partilerin oylarına talip olan bizler, bu seçimde her kesimden milyonlarca insanın oyunu alarak, güçlü bir şekilde parlamentoda olacağımıza eminiz. Saadet Partisi olarak Kocaeli’nde her aileden en az bir oy alacak çalışmayı yapıyor ve 24 Haziran’da seçim yarışında bizi en önde tutacak gayreti gösterdiğimize inanıyorum. Uzun zamandır söylemiyle milletin gönlünde taht kuran Saadet Partisi, özellikle Kocaeli’nde de ciddi bir ivme kazanmış ve Kocaeli’nde yaşayan çok geniş bir kitlenin takdirini almıştır. Suni gündemden uzak durarak İnsanların sorunlarını dile getirdiğimiz haftalık basın açıklamaları, belediye meclisi takiplerimiz ve çeşitli girişimlerimiz, Kocaeli’nde Saadet Partisini ana muhalefet partisi konumuna getirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“YÜZDE YÜZ YERLİ MİTİNG OLDU”

SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Şehrimizde ortaya koyduğumuz gerçek gündem anlayışı, Kocaelili vatandaşlara “İşte aradığım ses bu. Ben de artık Saadet Partiliyim, bu özgür ve yapıcı sesi takdir ediyorum” dedirtmiştir. Bunu geçen hafta icra ettiğimiz Büyük Kocaeli Mitingimizde de müşahede ettik. Nitekim İzmit Perşembe Pazarı Alanı’nı dolduran farklı düşüncelere sahip binlerce insan vardı. Orada Saadet Partisine olan desteklerini ortaya koydular. Yüzde yüz yerli bir miting oldu. Taşımayla insanlar gelmedi oraya” diyerek sözlerini sonlandırdı.