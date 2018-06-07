Kocaeli, Muharrem İnce’yi bekliyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Cumartesi günü ilimize gelecek. Perşembe Pazarı’nda saat 16.00’te miting düzenleyecek olan İnce’nin programına yoğun katılım olması bekleniyor. Daha önce İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İnce, mitingin ardından Kartepe’de iftar programına katılacaktı ancak İnce’nin o akşam bir televizyon kanalına konuk olarak katılacağı ve mitingin ardından İstanbul’a gidileceği belirtildi.