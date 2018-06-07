CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Cumartesi günü ilimize gelecek. Perşembe Pazarı’nda saat 16.00’te miting düzenleyecek olan İnce’nin programına yoğun katılım olması bekleniyor. Daha önce İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İnce, mitingin ardından Kartepe’de iftar programına katılacaktı ancak İnce’nin o akşam bir televizyon kanalına konuk olarak katılacağı ve mitingin ardından İstanbul’a gidileceği belirtildi.
Bugün 12:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Kocaeli, Muharrem İnce’yi bekliyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Cumartesi günü ilimize geliyor.
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Bugün 12:44 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz