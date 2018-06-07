Yenikentspor son 16’ya kaldı

İlimizi Konya’da devam eden Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Yenikentspor grup son maçında Samsun Anakent karşısında parkeden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve son 16’ya kaldı. B Grubu’nda yer alan ekibimiz Trabzon İdmanocağı’nı da 3-0’lık skorla devirmesini bilmişti.