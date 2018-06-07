İlimizi Konya’da devam eden Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Yenikentspor grup son maçında Samsun Anakent karşısında parkeden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve son 16’ya kaldı. B Grubu’nda yer alan ekibimiz Trabzon İdmanocağı’nı da 3-0’lık skorla devirmesini bilmişti.
Bugün 12:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:00 TSİ )
Yenikentspor son 16’ya kaldı
İlimizi Konya’da devam eden Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Yenikentspor grup son maçında Samsun Anakent karşısında parkeden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve son 16’ya kaldı.
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Bugün 12:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz