Yusuf Çolakoğlu artık profesyonel!

Bitmek bilmeyen enerjisi ile sahada basmadık yer bırakmayan Yusuf, ödülünü profesyonel sözleşmeye imza atarak aldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Orta sahada forma giyen 1997 doğumlu futbolcu “Gebzespor formasıyla profesyonelliğe imza atmış bulunmaktayım. Öncelikle beni destekleyen, yanımızda olan büyük taraftarımıza, her zaman, her yerde benimle kalbi beraber atan aileme, beni buralara getiren hocalarıma, yol gösteren büyüklerime teşekkür ederim. Dua eden herkesten Allah razı olsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz