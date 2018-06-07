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Erdoğan Koç boyun fıtığı ameliyatı oldu

İlimizin deneyimli teknik adamlarından, Körfez Belediyesi Spor Akademisi Futbol Koordinatörü Erdoğan Koç, kısa bir süre önce boyun fıtığı ameliyatı geçirmişti.

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Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’nde ameliyat olan Koç’un operasyonunu ülkenin ünlü cerrahlarından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Sezer yaptı.

NORMAL YAŞANTISINA DEVAM EDECEK

Başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu olan eski Baçhisarlı futbolcumuz Erdoğan Koç, başta doktoru olmak üzere hastane çalışanlarına ve kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Erdoğan Koç’un normal yaşantısına devam edeceği ve boyunluğu 4 ay daha takacağı öğrenildi. Başarılı teknik adama bizler de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Bugün 13:00 TSİ - Spor

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