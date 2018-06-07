Geçmiş olsun Yalçın!

Genç futbolcu, Gölcük Aile Konak Hastanesi’nde ameliyat oldu. Kulüp Başkanı Cengiz Göktaş “Çapraz bağları kopan futbolcumuzu hastanede ziyaret ettik. Yalçınımız turp gibi maşallah. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Yalçın’ın en yakın zamanda sağlığına kavuşup, yeşil sahalara döneceğine olan inancım tamdır” dedi.