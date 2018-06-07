Genç futbolcu, Gölcük Aile Konak Hastanesi’nde ameliyat oldu. Kulüp Başkanı Cengiz Göktaş “Çapraz bağları kopan futbolcumuzu hastanede ziyaret ettik. Yalçınımız turp gibi maşallah. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Yalçın’ın en yakın zamanda sağlığına kavuşup, yeşil sahalara döneceğine olan inancım tamdır” dedi.
Bugün 13:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
Geçmiş olsun Yalçın!
Kocaeli’nin gururu olan ve üst üste 5 yıldır Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Futbol Ligi şampiyonu olan Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü’nün futbolcularından Yalçın Kavraz, Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular futbol takımıyla oynanan maçta çapraz bağlarının kopmasıyla, ağır bir sakatlık yaşadı.
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Bugün 13:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz