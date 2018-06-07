24 Haziran seçimleri öncesinde, seçime girecek olan partiler il ve ilçe binaları önünü bayraklar ve posterler ile süslüyor. Kentin farklı noktalarına pankart asan partilerin zaman zaman bu pankartlarına saldırılar oluyor. Şu ana kadar özellikle Saadet Partisi ve CHP'nin pankartlarına saldırı düzenlendi. Öte yandan Kandıra'dan pankart kaldırma haberi geldi. İlçe binası önüne asılan bayraklar belediye itfaiye ekiplerince kaldırıldı. O anlar partililerce saniye saniye kayda alındı.
Bugün 13:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:32 TSİ )
Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi!
24 Haziran seçimleri öncesinde, seçime girecek olan partiler il ve ilçe binaları önünü bayraklar ve posterler ile süslüyor. Bu posterlere zaman zaman saldırıya uğrarken, zaman zaman da ekiplerce kaldırılıyor.
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Bugün 13:04 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz