Belediye, İYİ Parti posterlerini indirdi!

24 Haziran seçimleri öncesinde, seçime girecek olan partiler il ve ilçe binaları önünü bayraklar ve posterler ile süslüyor. Kentin farklı noktalarına pankart asan partilerin zaman zaman bu pankartlarına saldırılar oluyor. Şu ana kadar özellikle Saadet Partisi ve CHP'nin pankartlarına saldırı düzenlendi. Öte yandan Kandıra'dan pankart kaldırma haberi geldi. İlçe binası önüne asılan bayraklar belediye itfaiye ekiplerince kaldırıldı. O anlar partililerce saniye saniye kayda alındı.