Tarhan: İttifaktaki birliktelik sandığa yansıyacaktır

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen ‘Yeryüzü İftarı’ programına katıldı. Etkinlik sırasında CHP’li Tarhan’a Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile parti yöneticileri de eşlik etti. İlçe yönetimi ile birlikte binlerce kişinin katıldığı iftarda kalabalığa seslenen Tarhan, Tarhan, “Hep birlikte aynı sofrada oturup adil bölüşeceğiz” dedi.

“SEVGİMİZİ ÇALDILAR”

Kurulan sofrada binlerce kişinin birlikte oruçlarını açtığını kaydeden Tarhan, “Bu çok güzel bir görüntü. Türkiye’den bu birlikteliği, vatandaşın birbirini sevmesini, insanların yüzündeki gülümsemeyi çaldılar. İktidarın 16 yılda memlekete yaptığı en kötü şey milleti ayrıştırmak oldu. İktidar kendinden olmayanı ya terörist, ya FETÖ’cü ya da darbe sevdalısı diye yıllarca fişledi” dedi.

“BİRLİKTELİĞİMİZ SANDIĞA YANSIYACAK”

“Hep birlikte biriz” diyerek konuşmasını sürdüren Tarhan, “16 yıldır bunu anlamayıp toplumu bölen, sürekli bağıran bir anlayışa karşılık, birlikteliğimizin sandığa da yansıyacağını inancım tamdır. 24 Haziran seçimlerindeki en büyük vaadimiz huzur. Halkımıza, huzurlu bir Gebze’yi, huzurlu bir Kocaeli’yi, huzurlu bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz. İktidarımızda gencin, emeklinin, esnafın, herkesin yüzü gülecek” diye konuştu.