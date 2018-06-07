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Katırcıoğlu: Büyük şahlanış başlayacak

AKP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın, daraltılmış danışma meclisi toplantısı önceki gün yapıldı.

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AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, parti yöneticileri, mahalle başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan ilçe başkanı İdris Alp, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında kurulan Millet İttifakı’nı, ‘Yıkım İttifakı’ olarak niteledi.

“TEVECCÜH SÜRÜYOR”

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için meclis ve hükümetin güçlü olması gerektiğini dile getiren Alp, “Teşkilatlarımızda bu seçim sürecinde büyük görevler düşüyor. 24 Haziran akşamı inşallah zaferimizi hep birlikte kutlayacağız” dedi. Belediye başkanı Mehmet Ellibeş de konuşmasında toplumun AKP’ye yönelik büyük teveccühünün sürdüğünü ifade etti.

“ŞAHLANIŞ BAŞLAYACAK”

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Son olarak konuşan milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “Yeni ve büyük hedeflere koşmak için hazırız. Ezber bozan bir anlayışla yeni Türkiye için yola çıkıyoruz. AK Parti güven ve istikrarın garantisi haline geldi. Türkiye, 24 Haziran'da geleceğini oylayacak. Ülke olarak zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Seçimlerin ardından büyük şahlanış başlayacak” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:38 TSİ - Siyaset

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