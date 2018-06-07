Küçükaydın bu kez Karamürsel’deydi

Bir günü ilçede geçiren Küçükaydın’a gezilerinde Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara ile partililer eşlik etti. Vatandaşlarla buluşması sırasında seçilmesi durumunda haftanın 4 gününü Ankara’da, 3 gününü ise Kocaeli’de geçireceğini dile getirdi.
İFTARA KATILDI
Bu arada sahil gezisi sırasında dinlenen gençlerle sohbet eden Küçükaydın, “Sizlerin geleceğe yönelik kaygılarınızı ortadan kaldırıp adil, eşit ve parasız eğitim sunacağız” diye konuştu. CHP’li aday Ebru Küçükaydın aynı günün akşamı CHP örgütünün Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda verdiği iftara katılarak günü tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz