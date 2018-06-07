Torun, Alikahyalılarla birlikte oruç açtı

İftar öncesinde partisinin il örgütünü ziyaret eden Torun’u, il başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekilleri Haydar Akar ve Fatma Kaplan Hürriyet ile milletvekili adayı Anıl Acurman karşıladı.

“SARIBAY’DAN SELAMLAMA

Parti binasında yapılan görüşmenin ardından CHP’liler, Alikahya’ya geçtiler. Oruçların açılmasının ardından coşkulu kalabalığa seslenen il başkanı Sarıbay, bölgedeki dostlukları sayesinde kendisini Alikahyalı olarak hissettiğini belirterek, “Güzel günlere olan özlemimiz hepimizin aynı. 24 Haziran’da herkesi kucaklayan bir rejim, bir sistem, bir sonuç ortaya çıkacak” diye konuştu.

“ALİKAHYA’DA OLMAK İSTEDİM”

Sarıbay’ın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, geçmiş yıllarda belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Seçim süresi çok kısa olduğu için her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak bu süre içerisinde bir günümü mutlak Alikahya’ya ayırmak istedim” dedi. Torun, konuşmasının ardından partililer ile birlikte Alikahya’daki çeşitli dernekleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.