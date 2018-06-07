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Sönmez: Sadece inşaatla olmaz

Seçim çalışmaları kapsamında iki gününü Darıca’ya ayıran İYİ Parti Milletvekili adayı Av. Ruhittin Sönmez, “Gelişmeyi inşa rantı üzerine yapmaya kalkarsanız bugün yaşanan gibi ekonomik dar boğaza düşeriz” dedi.

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İYİ Parti’nin Kocaeli’deki dördüncü sıra milletvekili adayı Av. Ruhittin Sönmez, kent genelinde seçim ziyaretlerine Darıca ile devam etti. Gittiği her yerde ülkenin içinde bulunduğu durumu ve yaşanan ekonomik problemleri anlatan Sönmez, partisinin sorunlarla ilgili acil eylem planı hakkında bilgilendirmede bulundu. Sönmez’e Darıca’daki ziyaretlerinde ilçe başkanı Emel Serin de eşlik etti.

KONYALILARLA ORUÇ AÇTI

İki gün boyunca ilçede ziyaretlerde bulunan Sönmez’in ilk durağı Darıca Konyalılar Derneği oldu. Burada dernek yönetimi tarafından verilen iftara konuk olan milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, ilçede yaşayan Konyalılarla sohbet etme imkanı buldu. Daha sonra Darıca sahilindeki parti çadırını ziyaret eden Sönmez’e vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İKİ ADAY DAHA KATILDI

Sahilde kurulan stantları gezen ve Darıcalılarla sohbet eden Sönmez, esnafın sorunlarını dinledi. İYİ Parti’nin Milli İttifak çatısı altında bir araya geldiği Saadet Partisi ve CHP’nin seçim stantlarına da konuk olan Darıca’daki ikinci gün ziyaretleri kapsamında Darıca Samsunlular Derneği’ne de bir ziyaret gerçekleştirildi. Samsunlulara yapılan ziyaret sırasında milletvekili adayları Prof. Dr. Harun Demirkaya ve Ayşe Babacan da hazır bulundu.

“BETONLAŞMA İLE OLMAZ”

16 yıllık AKP iktidarının politikalarını eleştiren, hükümetin yorgun ve işlevsiz hale geldiğini dile getiren Sönmez, “Gelişme sadece betona yatırımla olmaz. Müteahhitlik ve inşa rantı üzerine dayalı bir yönetim biçimi asla olamaz. Bu yapılırsa bugünkü gibi ekonomik dar boğaz ortaya çıkar. Betonlaşmak hizmet sayılamaz, insanlara sosyoekonomik anlamda da katkı sağlanmalı” dedi.

Bugün 13:41 TSİ - Siyaset

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