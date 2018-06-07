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AKP’li Höbek, Körfez’i turladı

Seçim çalışmalarına Körfez ilçedeki ziyaretleri ile devam eden AKP Kocaeli Milletvekili adayı Dr. Hakan Höbek gün boyunca ilçeyi gezdi, 24 Haziran'ın önemini anlattı.

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AKP Kocaeli Milletvekili adayı Hakan Höbek, seçim çalışmalarına Körfez’de devam etti. Seçim Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Körfez turu yapan Hakan Höbek’e; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve partililer eşlik etti. Hakan Höbek'in ilk durağı, Özel Körfez Marmara Hastanesi sahibi Esener Maçil oldu.

CEMEVİNE KONUK OLDU

Kendisi de doktor olan Höbek, Maçil ile sağlık üzerine sohbet etti. Daha sonra bölgedeki esnafı turlayan Höbek, Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Sarıışık ile bir araya geldi. Hastane ziyaretinin ardından Körfez Cemevi'nin de konuğu oldu. Höbek burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cemevlerine hukuki statü verileceği taahhüdünün ayrıntılarını anlattı.

SPOR ADAMLARI İLE BULUŞTU

İftar öncesinde Körfez Hayırseverler Camii’ne giderek, cemaat ile sohbet eden ve ardından rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden İsmail Kılıç ve ailesine konuk olan Dr. Hakan Höbek, orucunu açtıktan sonra ise Kuzey Mahallesi sakinlerinden Asker Erdoğan ve ailesinin evine misafir oldu. Körfez Fatih Mahallesi'ndeki genç kürsü programında gençlere hitap eden Höbek, Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği üyeleri ile bir araya geldikten sonra Kuzey Mahallesi İrtibat Bürosu'nda da teşkilat mensupları ile toplantı yaptı ve Körfez ziyaretlerini tamamladı.

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