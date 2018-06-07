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Bulut: 24 Haziran bir dönüm noktasıdır

Derince Belediyesi'nin Kent Meydanı’nda düzenlediği çayhane etkinliklerine katılan belediye başkanı Ali Haydar Bulut, AKP ve MHP’nin stantlarını ziyaret etti. Bulut, “24 Haziran seçimleri ülkemiz için yeni bir dönüm noktasıdır” dedi.

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Ramazan ayı boyunca her akşam iftardan sonra Kent Meydanı’nda çayhane etkinlikleri düzenleyen Derince Belediyesi’nin bu uygulaması halkın ilgisini görüyor. Derinceliler, oruçlarını açtıktan sonra çayhanede tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde çaylarını içerek sohbet etme imkanı buluyor. 24 Haziran seçimlerinin yaklaşması ile birlikte Kent Meydanı’nda bir taraftan siyasi partiler de çalışmalarını sürdürmeye başladı.

“HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AKP’li milletvekili adayı Ufuk Ekinci ve ilçe başkanı İbrahim Şirin ile birlikte Kent Meydanı’nda ziyaretlerde bulundu. Alandaki AKP ve MHP stantlarına konuk olan Bulut, “24 Haziran ülkemiz için yeni bir dönüm noktası olacak. Daha güçlü, huzurlu ve özgür bir Türkiye için hepimize görevler düşüyor” dedi. MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca da ziyaret için konuklarına teşekkürlerini ileterek, Cumhur İttifakı’nın seçimden zaferle ayrılacağını söyledi.

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