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Sarıdoğan: AKP ekonomiyi yönetemiyor

24 Haziran seçimleri öncesinde sahadaki çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarından Recep Sarıdoğan, halkın Saadet Partisi’ne yönelik ilgisinin giderek arttığını dile getirdi.

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iktidara yönelik özellikle ekonomik yönden eleştirilerde bulunan Sarıdoğan, AKP hükümetinin ekonomiyi yönetemediğini ve bozulan ekonomi ile halkın fakirleştiğini kaydetti.

“ÇARŞIYI GEZİN VE GÖRÜN”

Sarıdoğan açıklamasında, “İnsanların geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Alım gücümüz azalıyor. Yetkililerin ekonomi şu kadar büyüyor, bu kadar gelişiyor demesi hiçbir şey ifade etmemektedir. Eğer ekonominin ne durumda olduğunu görmek istiyorlarsa çarşıya insinler, pazara çıksınlar ve halkın halini görsünler. Ekranlardan masal anlatmayı bırakıp, 16 yıllık icraatlarıyla yüzleşsinler” dedi.

Bugün 13:44 TSİ - Siyaset

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