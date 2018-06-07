Outlet Center İzmit’te Ramazan Bayramı ve Babalar Günü

Bayram ihtiyaçlarınız ve Babalar Günü alışverişleriniz için outlet fiyatları, Outlet Center İzmit bünyesindeki mağazalarda müşterilerini bekliyor. Outlet Center İzmit, iftar sonrasında da rahat alışveriş imkânı için 08 Haziran 2018 Cuma gününden itibaren 14 Haziran 2018 Perşembe Arefe günü de dâhil kapanış saatini 23.00 olarak uygulanacak. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran 2018 Cuma günü açılış saati 12.00, kapanış saati ise 22.00 olarak uygulanacak. Ramazan Bayramının ikinci günü 16 Haziran 2018 Cumartesi normal çalışma saatleri olan 10.00 - 22.00 saatlerine geri dönülecektir.

Hava şartları uygun olduğu takdirde Outlet Center İzmit Ramazan Bayramı Etkinlik Programı:

16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramının İkinci Günü)

17.00 - 19.00 Müzik Grubu Konseri…

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

14.00 - 17.00 Tahtabacak ve Jonklor ile eğlenceli gösteriler…

17 Haziran 2918 Pazar (Ramazan Bayramının Üçüncü Günü ve Babalar Günü)

16.00 - 17.00 Müzik Grubu Konseri…

17.00 - 18.00 Babaların çocuklarıyla katılacağı ödüllü yarışmalar…

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri; palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

En güzel şarkılar babalar için

17 Haziran 2018 Pazar Babalar Günü akşam saatlerine kadar sürecek etkinliklerde; babalar, çocuklarıyla birlikte birbirinden eğlenceli yarışmalara katılacak ve yarışmalar sonunda Outlet Center İzmit’ten çok güzel hediyeler kazanabilecek. Palyaçolar; sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı yapacak. Müzik grubu da en güzel şarkılarını babalar için seslendirecek.