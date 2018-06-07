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CHP’li Kanko, emekçi kadınlardan destek istedi

CHP Kocaeli Milletvekili adayı Prof. Dr. Muhip Kanko, seçim çalışmaları kapsamında önceki günü Çayırova’da geçirdi.

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Gezisi sırasında Çiftöz Tekstil firmasını ziyaret eden Kanko burada kadın işçilerle sohbet etti. Seçimlerde partisine destek isteyen Kanko, üreten emekçilerin hak etmedikleri düzeyde maaşla çalışmak zorunda bırakıldığını dile getirdi. 

“1.600 TL YETMEZ”

Partisinin asgari ücret ile ilgili projesini de açıklayan Kanko, “Bugün asgari ücretlilerin aldığı bin 600 lira maaş yetersizdir. 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk işimiz asgari ücreti insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltmek olacak” dedi. Kanko’nun konuşmasından sonra kadın emekçiler CHP’ye ve Kanko’ya destek vereceklerini ifade etti.

Bugün 13:52 TSİ - Siyaset

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