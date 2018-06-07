CHP’li Kanko, emekçi kadınlardan destek istedi

Gezisi sırasında Çiftöz Tekstil firmasını ziyaret eden Kanko burada kadın işçilerle sohbet etti. Seçimlerde partisine destek isteyen Kanko, üreten emekçilerin hak etmedikleri düzeyde maaşla çalışmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.
“1.600 TL YETMEZ”
Partisinin asgari ücret ile ilgili projesini de açıklayan Kanko, “Bugün asgari ücretlilerin aldığı bin 600 lira maaş yetersizdir. 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk işimiz asgari ücreti insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltmek olacak” dedi. Kanko’nun konuşmasından sonra kadın emekçiler CHP’ye ve Kanko’ya destek vereceklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz