İYİ Parti’nin miting hedefi 100 bin kişi

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, seçim hazırlıkları ile ilgili olarak çalışmalarının sürdüğünü, parti olarak 19 Haziran’da genel başkanları Meral Akşener’in katılımı ile düzenlenecek olan mitinge yoğunlaştıklarını dile getirdi. Mitinglerinin İzmit Perşembe Pazarı alanında yapılacağını dile getiren Bozatlı, şöyle konuştu:
HEDEF
“Geneş başkanımız İzmitli. Kent halkının kendisine sahip çıkacağına inanıyoruz. 19 Haziran’da en az 100 bin kişinin alanda olacağından eminim. Bu hafta sonunda CHP ve AKP’nin mitingleri olacak. 19 Haziran’daki kalabalığı da gördükten sonra herkes Türkiye’ye bir güneş doğduğunu, Akşener’in nasıl bir halk desteği aldığını anlayacak.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz