Orkun Utkubaş: Siftahsız kepenk kapanmayacak!

İlçe başkanı Cavit Dağdeviren ile birlikte Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Utkubaş, “16 yıllık AKP döneminde sıkıntıları en çok hisseden esnafımız oldu. Fakat baskı nedeniyle sesinizi çıkaramıyorsunuz. Bugün 2001 krizinden çok daha kötü bir durumdayız. Ancak havuz medyası ile yaptıkları manipülasyonlar ile her şeyi güzelmiş gibi gösteriyorlar. CHP iktidarında namuslu hiçbir esnaf siftahsız kepenk kapatmak zorunda kalmayacak” dedi.