İlçe başkanı Cavit Dağdeviren ile birlikte Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Utkubaş, “16 yıllık AKP döneminde sıkıntıları en çok hisseden esnafımız oldu. Fakat baskı nedeniyle sesinizi çıkaramıyorsunuz. Bugün 2001 krizinden çok daha kötü bir durumdayız. Ancak havuz medyası ile yaptıkları manipülasyonlar ile her şeyi güzelmiş gibi gösteriyorlar. CHP iktidarında namuslu hiçbir esnaf siftahsız kepenk kapatmak zorunda kalmayacak” dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:56 TSİ )
Orkun Utkubaş: Siftahsız kepenk kapanmayacak!
CHP’nin genç milletvekili adayı Orkun Utkubaş, önceki gün Körfez ilçedeydi.
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Bugün 13:55 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz