Gittiği her yerde 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen milletvekili Çakır, 16 yıllık AKP iktidarları döneminde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri vatandaşlara anlattı. Halka seslenen ve parti olarak oy oranlarını giderek artırdıklarını ifade eden milletvekili Sami Çakır, “Halkımızın teveccühü ile 24 Haziran'da bizlerden umut bekleyen tüm insanlığa ikinci bayramı yaşatacağız” dedi.
Bugün 13:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Çakır: Çifte bayram yapacağız
AKP Milletvekili Sami Çakır, Darıca ve Çayırova’da seçim gezisi yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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Bugün 13:55 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz