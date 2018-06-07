Çakır: Çifte bayram yapacağız

Gittiği her yerde 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen milletvekili Çakır, 16 yıllık AKP iktidarları döneminde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri vatandaşlara anlattı. Halka seslenen ve parti olarak oy oranlarını giderek artırdıklarını ifade eden milletvekili Sami Çakır, “Halkımızın teveccühü ile 24 Haziran'da bizlerden umut bekleyen tüm insanlığa ikinci bayramı yaşatacağız” dedi.