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Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Doğal Yaşam Parkı ‘’Ormanya’’, iftar programına ev sahipliği yaptı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye ve Kocaeli’ne kazandırdığı Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ‘’Ormanya’’, iftar programına ev sahipliği yaptı. Kartepe’de bulunan Ormanya’da düzenlenen iftara sanatçı Ömer Karaoğlu ezgileriyle katıldı. Programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan balıklandırma projesinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Ormanya’nın tanıtımı ve iftar programı öncesi Başkan Karaosmanoğlu ve Genel Sekreter İlhan Bayram doğal yaşam parkına sülün saldı. İftar programı sonrasında çocuk ve diğer misafirler için Hacivat ve Karagöz oyun gösterisi yapıldı. Tanıtım ve iftar programına 5 bini aşkın vatandaş katıldı.

TANITIM PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Kartepe Uzuntarla’da bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’nın tanıtım programına Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Elif Nur Bayram, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Anne Şehir Projesi eğitimcileri, Kocaeli genelinden birçok sivil toplum kuruluşu üyeleri, Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan bayanlar, protokol ve vatandaşlar iştirak etti. Kocaeli’nin dörtbir yanından programa katılan vatandaşlar, Ormanya’nın sakinleri olan hayvanları ve parkı gezdi.

“TAHRİP ETMEDEN ORMANLARIMIZI HALKA AÇTIK”

Cennet gibi bir ülkede yaşadığımızı belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Cennet gibi bir ülkenin cennet bir şehrinde yaşıyoruz. Belki şehrimiz yıllarca hırpalanmış olabilir, ama biz son 16 yıldır toparladık. Şehrimizin her bir köşesini kucaklayarak hizmet verdik. Birçok atık ve arıtma tesisimizi kurduk. Artık bir gram atık suyu denizimize bırakmıyoruz. Tahrip etmeden, değiştirmeden ormanlarımızı halkımıza açtık. Doğal yaşam parkımızı görüyorsunuz geyikler, karacalar, tavşanlar, sülünler ve her türlü hayvan burada doğal ortamında ve özgürce yaşıyor. İleride geyiklerimizin ve diğer birçok hayvanımızın Ormanya içerisinde gezdiğini göreceksiniz” dedi.

GENİŞ ALAN VE BİRÇOK HAYVAN TÜRÜ

Doğal yaşam parkı Ormanya’da; kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün olmak üzere 49 türde 421 adet hayvan bulunuyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan alan içerisinde, birçok sosyal donatı da yer alıyor.

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