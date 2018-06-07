Kavurucu sıcaklar geliyor!

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre, kavurucu sıcaklar kenti etkisi altına alacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca termometreler 30 derecenin altına inmeyecek. Geceleri serinlemeye devam edeceğiz ve sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Uzmanlar, vatandaşların sıcak havalara karşı duyarlı olmalarını, mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını istedi.
Kocaeli için 5 günlük hava tahmin raporu:
Yarın: En yüksek 31, en düşük 20
Cumartesi: En yüksek 33, en düşük 18
Pazar: En yüksek 31, en düşük 21
Pazartesi: En yüksek 29, en düşük 17
Salı: En yüksek 30, en düşük 16
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz