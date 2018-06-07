Hedise Evyap, Çevre Günü’nü kutladı

Körfez Hedise Evyap İlkokulu’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Evyap Port A.Ş.’den ve Körfez Rengin Anaokulu’ndan da misafirler katıldı. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, şarkılar söyledi. Atık malzemelerle yapılan kıyafetler geri dönüşüm defilesiyle sergilendi.
TEBRİK ETTİLER
Çevre günü resim yarışmasında ve geri dönüşüm defilesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinliklere katılan okulun kurucusu Evyap ailesi, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek okuldan ayrıldılar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz