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Hedise Evyap, Çevre Günü’nü kutladı

Körfez Hedise Evyap İlkokulu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Okulun kurucusu Evyap ailesi de programda hazır bulundu.

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Körfez Hedise Evyap İlkokulu’nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Evyap Port A.Ş.’den ve Körfez Rengin Anaokulu’ndan da misafirler katıldı. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, şarkılar söyledi. Atık malzemelerle yapılan kıyafetler geri dönüşüm defilesiyle sergilendi.

TEBRİK ETTİLER

Çevre günü resim yarışmasında ve geri dönüşüm defilesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinliklere katılan okulun kurucusu Evyap ailesi, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek okuldan ayrıldılar.

Bugün 14:14 TSİ - Eğitim

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