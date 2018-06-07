Derinceli Sema ailesini gururlandırdı

Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden emekli Mustafa İpekden ile ev hanımı Aynur İpekden çiftinin kızları Sema İpekden, dört yıl boyunca eğitim gördüğü Okan Üniversitesi’ndeki okul yaşantısını birincilikle taçlandırdı. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapistlik Bölümü’nü bitiren Sema İpekden, bölümünden birincilikle mezun olarak önemli bir başarıya imza attı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da bu başarıdan dolayı Sema İpekden adına babası Mustafa İpekden’i tebrik etti.