Derince Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden emekli Mustafa İpekden ile ev hanımı Aynur İpekden çiftinin kızları Sema İpekden, dört yıl boyunca eğitim gördüğü Okan Üniversitesi’ndeki okul yaşantısını birincilikle taçlandırdı. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapistlik Bölümü’nü bitiren Sema İpekden, bölümünden birincilikle mezun olarak önemli bir başarıya imza attı. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da bu başarıdan dolayı Sema İpekden adına babası Mustafa İpekden’i tebrik etti.
Bugün 14:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Derinceli Sema ailesini gururlandırdı
Derinceli Sema İpekden, eğitim gördüğü Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapistlik Bölümü’nü birincilikle bitirerek ailesine büyük gurur yaşattı.
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Bugün 14:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz