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Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

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Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar verildi. İftara Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Gıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ve Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcıları ile merkez müdürleri katıldı.

“YANINIZDA OLACAĞIZ”

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, “Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ın içerisinde vatanımız için canlarını seve seve siper eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek aynı sofrada buluştuğumuz için çok mutluyuz. Bugüne kadar hep yanınızdaydık; bundan sonra da sosyal güvenlik ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız” dedi ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

DUA EDİLDİ

Ardından söz alan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ise Ramazan ayı münasebetiyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Program Kuran’ı Kerim okunması ile başlayarak iftar ve ardından İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın duası ile devam etti.

Bugün 14:16 TSİ - Gündem

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