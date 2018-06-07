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Bugün 14:29 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:31 TSİ )

Özel Seymen’de mezuniyet sevinci

Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın 35’inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen mezuniyet töreninde 280 öğrenci okullarına veda etti.

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Özel Seymen Eğitim Kurumları, kuruluşunun 35’inci yılını ve 32’nci dönem mezuniyetini muhteşem bir törenle kutladı. Okulun tören alanında düzenlenen program Seymen ailesinin her geçen yıl daha da büyüdüğünün kanıtı oldu. Kuruluşundan bugüne eğitimci kadrosunun, velilerinin ve mezunlarının bir araya geldiği törende açılış konuşmasını Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı yaptı. 

280 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

İzmit yerleşkesinde okuyan 280 öğrencinin mezun olduğu törende Anadolu Lisesi birincisi 12/A sınıfından Pelin Sezgin, Anadolu Lisesi ikincisi 12/ A sınıfından Zehra Öztürk, Anadolu Lisesi üçüncüsü 12/A sınıfından Melis Sude Yalçın oldu. Sunuculuğunu Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuğba Ural’ın yaptığı törende okul birincisine plaketini Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, ikinciye Mali İşler Koordinatörü Cevdet Turan, üçüncüye Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli verdi.

Bugün 14:29 TSİ - Eğitim

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