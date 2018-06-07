6 yeni film vizyonda!

Sevimli Tekneler

Büyük bir fırtına sırasında Büyük Liman’dan çağrı alan genç kurtarma botu Elias, cesurca bir kurtarma operasyonu yapar ve başarısı karşısında kahraman ilan edilir. Liman’da çalışmaya başlayabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olan Elias, tüm arkadaşlarını geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kurar. Fakat Büyük Liman sandığı kadar muhteşem değildir. Elias, burada yerel bir çetenin yasa dışı bir madem çıkardığını keşfeder. Bu madenin hava durumunu değiştirme gücü vardır. Bu yasa dışı operasyonu ortaya çıkarmak isteyen Elias’in eski arkadaşlarının yardımına ihtiyacı vardır.

Cumali Ceber 2

Cumali, zamanını oğlu Cevher’e kız istemek için hazırlık yapmakla geçirir. Tam da bu sırada aldığı bir haberle sarsılır. Cumali’nin dedesine ait olan huzur evinin arsası satılmıştır ve onun yerine AVM yapılacaktır. Dedesini bu karardan vazgeçirmeyi planlayan Cumali’nin önce dedesi ile barışması gerekir. Aile yadigarı olan saati dedesine verirse onunla barışacağını düşünen Cumali, saati Çetin eniştesinden almak için yola koyulur. Cumali yolda kendisini beklenmedik bir aşkın ve maceranın içerisinde bulur.

Zohak

Cinlerin saldırılarından muzdarip insanlara yardımcı olmayı görev edinen Rüstem bir gün son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirilir. Bu cinnetin sonu oldukça sarsıcı olacaktır. Bu cinnet esnasında altı yaşındaki kızı Canan’ın gözü önünde karısını öldüren Rüstem bu tehlikeli cini bir kutuya hapsedip gölün derinliklerine atar. Ancak işlediği cinayetin ağırlığına dayanamayan Rüstem yine kızının gözü önünde kendini öldürür. Aradan geçen uzun yıllar boyunca Rüstem'in kızı Canan bu travmayı içinde taşıyarak büyür. Semih'le nişanlanmış olan Canan evlilik hazırlığındayken lanet bir kez daha ona dadanacaktır. Arkadaşlarının göl kıyısında tesadüfen bulduğu kutuyu doğum günü hediyesi olarak Canan’a sunmaları sonucu hapsedildiği yerden kurtulan Zohak, Canan’a ve çevresindekilere musallat olur...

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Ayin

Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır... Ari Aster’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro gibi isimler yer alıyor.

Sihirli Müze

Harvie’nin hayattaki en büyük tutkusu bilgisayar oyunu oynamaktır. Babasının müdürü olduğu Kukla Müzesi’nin yıkılacağını öğrenen Harvie, arkadaşı Monica ve köpeği Jerry’i de yanına alarak müzeye gider. Gizlice müzeye giren ekip, müzedeki her şeyin canlanmasıyla kendilerini farklı bir alemde bulur. Harvie ve dostları sihirli müzede oyuncaklarla oynarken, bazı kuklalar dünyayı ele geçirmeye çalışır. Artık onları zorunlu bir görev beklemektedir. Şehri ve müzeyi kurtarmaya çalışan üç kafadar unutulmaz bir maceraya atılır.