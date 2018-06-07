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Karne heyecanı Symbol AVM’de şenliğe dönüşüyor

Doğu Marmara ve Kocaeli’nin en büyük karma projesi olan Symbol Yaşam Merkezi, öncü etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Symbol AVM bugün çocuklar için hazırladığı birbirinden renkli etkinlikleriyle karne heyecanını şenliğe dönüştürüyor.

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8-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilerek üç gün boyunca devam edecek olan karne şenliği kapsamında karnesi ile Symbol AVM danışma noktasına gelen tüm çocuklar birbirinden güzel sürpriz hediyelerden birini kazanıyor. 9-10 Haziran tarihlerinde Symbol AVM’ye gelen çocuklar 13:00-17:00 saatleri arasında Tahtabacak, Jonglör, Robin Hood, Pamuk Prenses, Minnie Mouse ve Mickey Mouse ile yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yaparak, tatilin tadını Symbol AVM’de çıkaracak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Symbol Çocuk Kulübü olarak bol bol atölye çalışmaları gerçekleştiren Symbol Yaşam Merkezi, Karne Şenliği etkinlikleri kapsamında yarın Kedili Notluk Yapımı Atölyesi, pazar günü ise Minik Aşçılar Atölyesi (Kanepe Yapımı) ile küçük ziyaretçilerini mutlu etmeyi amaçlıyor. Sadece alışverişin değil eğlencenin de değişmez adresi olan Symbol Yaşam Merkezi, yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyen herkesi Karne Şenliği’ne davet ediyor.

Bugün 14:32 TSİ - Ekonomi

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