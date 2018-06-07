Mesut Barış vefat etti

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve öğrencilerinin “kral” lakabıyla sevdiği, İzmit İmam Hatip Lisesi’nin eski müdürlerinden Mesut Barış (67) bir süredir tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
MESUT BARIŞ KİMDİR?
1951 yılında Düzce’de doğdu. Düzce İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. 1985-1994 yılları arasında İzmit İmam Hatip Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve okul müdürü olarak görev yaptı. 1997- 2000 yılları arasında Bekirpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yaptı. 2001’de emekli oldu. Mesut Barış, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Bir dönem KO-MEK’te de bulunan Barış, son dönemde Kocaeli İmam Hatip Okulları Platformunda da il koordinatörü olarak görev yapıyordu. Mesut Barış’ın cenazesi yarın cuma namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılıp Bahçecik’te toprağa verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
NBalkaya - Çok Üzüldüm.Adam gibi adamdı.Nur içinde yatsın.Ailesine sevenlerine sabırlar dilerim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.