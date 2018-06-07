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Ambulans ile ticari taksi çarpıştı

Körfez'de, hasta nakil ambulansı ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza öğle saatlerinde, Körfez Esentepe Mahallesi'nde Yıldızlı Sokakta meydana geldi. 34 TD 7643 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile aynı sokağa müşteri getiren 41 T 7033 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile ticari taksi müşterisi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 15:34 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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