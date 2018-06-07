Vergi borçları için büyük fırsat!

Borçlar taksitler halinde ödenebilecek o vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Ayrıca geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı da yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek ve yurt içi-yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak.

2/3 ORANINDA DÜŞÜŞ

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır olduklarını dile getiren Yaman, “Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen tek kişi bile kalmasın istiyoruz. Yapılandırma kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor” dedi.

ECREMİSİL BORÇLAR DA YAPILANDIRILACAK

Yaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.”

KAYITLAR DÜZELTİLECEK

İhtilafların sulh yolu ile çözüldüğünü kaydeden Yaman, “Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de Kanunda düzenleme bulunuyor. Pişmanlıkla beyana taksit imkânı ve matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor. Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de olanak sağlanıyor. İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydı için imkan tanınıyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek” diye konuştu.

ECZANELER İÇİN YENİ İMKAN

Yaman şöyle konuştu: “Eczanelere de kayıtlarını düzeltmek için imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden yüzde 4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

ESKİ YAPILANDIRMA GEÇERLİ OLMAYACAK

Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlar getiriliyor. Öncelikle belirtmekte yarar var. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.

BÜYÜK İMKAN SUNULUYOR

Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; ilk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90’ının, ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.