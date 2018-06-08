Okullarda karne günü!

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18 Eylül 2017 Pazartesi günü 384.412 öğrencisi ve 23.942 öğretmeni ile başlayan 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı, bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi açılacak, 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Vali Hüseyin Aksoy, veli ve öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu. n Haberi 10’da