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Bugün 05:00 TSİ- Eğitim ( G : Dün 15:48 TSİ )

Okullarda karne günü!

18 Eylül 2017 Pazartesi günü 384.412 öğrencisi ve 23.942 öğretmeni ile başlayan 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı, bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek.

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18 Eylül 2017 Pazartesi günü 384.412 öğrencisi ve 23.942 öğretmeni ile başlayan 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı, bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi açılacak, 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Vali Hüseyin Aksoy, veli ve öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu. n Haberi 10’da

Bugün 05:00 TSİ - Eğitim

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