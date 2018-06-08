18 Eylül 2017 Pazartesi günü 384.412 öğrencisi ve 23.942 öğretmeni ile başlayan 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı, bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar, 17 Eylül 2018 Pazartesi açılacak, 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanacak. Vali Hüseyin Aksoy, veli ve öğrencilere çeşitli uyarılarda bulundu. n Haberi 10’da
Bugün 05:00 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Dün 15:48 TSİ )
Okullarda karne günü!
18 Eylül 2017 Pazartesi günü 384.412 öğrencisi ve 23.942 öğretmeni ile başlayan 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı, bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek.
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Bugün 05:00 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz