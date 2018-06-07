Kocaeli Valililiği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi’nin düzenlediği 29’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması 15 Haziran Cuma günü (bayramın birinci günü) saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) yapılacak. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, genel sekreter Gültekin Görüm ve yönetim kurulu üyeleri dün gazetemizi ziyaret ederek bayramlaşmaya davet etti.
Bugün 15:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:04 TSİ )
Kent Konseyi’nden bayramlaşma daveti
Kocaeli Valililiği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi’nin düzenlediği 29’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması 15 Haziran Cuma günü (bayramın birinci günü) saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) yapılacak.
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Bugün 15:48 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz