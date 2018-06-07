Kent Konseyi’nden bayramlaşma daveti

Kocaeli Valililiği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi’nin düzenlediği 29’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması 15 Haziran Cuma günü (bayramın birinci günü) saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) yapılacak. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, genel sekreter Gültekin Görüm ve yönetim kurulu üyeleri dün gazetemizi ziyaret ederek bayramlaşmaya davet etti.