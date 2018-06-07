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Bugün 16:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:06 TSİ )

PTT’den özel kampanya

PTT’nin Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’ne yönelik kampanyası sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenleri mutlu edecek.

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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), özel gün ve haftalarda düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’ne yönelik kampanya, sevdiklerine güzel bir tebrik kartı veya hediye göndermek isteyenleri oldukça mutlu edecek.

İNDİRİM YAPILACAK

PTT A.Ş., Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’nden önceki 5 iş gününde (8, 11, 12, 13, 14 Haziran) postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler ayrıca bu indirimden yararlanamayacak. Şirket, kampanya kapsamında Ramazan Bayramı’na özel tebrik kartları da hazırladı. PTT işyerlerinde ücretsiz dağıtılacak olan birbirinden güzel tebrik kartlarının posta ücreti ise müşterilerden tahsil edilecek.

ePttAVM.com’dan özel indirimler

Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’ne özel kampanyalar hazırladı. Afyon kaymağından üretilen en taze ve çeşit çeşit lokumlar ile meşhur Gaziantep baklavası Ramazan Bayramı’na yönelik fırsatlarla ePttAVM.com’da müşterilere sunuluyor. Baklavalar paketlenmiş ve şerbetlenmiş şekilde kendi özel tepsisinde alıcılara ulaştırılıyor. Babalar Günü’ne özel kampanyada ise giyimden aksesuara, cep telefonundan tablete, tıraş makinesinden kişisel bakım ürününe kadar pek çok üründe yüzde 70’e varan indirimler uygulanıyor.

Bugün 16:05 TSİ - Ekonomi

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