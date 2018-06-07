Kırkpınar’ın yeni ağası belli oldu!

657. Kırkpınar ağası Ahmet Çetin’in iptal edilen ağalığından sonra bugün Edirne Belediyesi'nde yapılan ağalık ihalesine tek aday olarak katılan ve 56 bin TL'den başlayan artırmada 222 bin TL veren işadamı Seyfettin Selim 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yeni ağası oldu.