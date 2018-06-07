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Bugün 16:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:14 TSİ )

Kırkpınar’ın yeni ağası belli oldu!

Kırkpınar’ın yeni Ağası "Seyfettin SELİM" oldu.

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657. Kırkpınar ağası Ahmet Çetin’in iptal edilen ağalığından sonra bugün Edirne Belediyesi'nde yapılan ağalık ihalesine tek aday olarak katılan ve 56 bin TL'den başlayan artırmada 222 bin TL veren işadamı Seyfettin Selim 657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yeni ağası oldu.

Bugün 16:12 TSİ - Spor

Muhabir Abdullah Karagöz

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