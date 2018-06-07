Kocaeli'de FETÖ//PDY örgütünün FEM Dersaneleri eski Genel Müdürü olan M.K'nın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar verildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarından yargılanan M.K.'nın son savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
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FETÖ'nün dershane müdürü hapse çarptırıldı!
Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün dershanelerinin genel müdürlüğünü yapan M.K.'ya örgüte üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz