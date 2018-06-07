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FETÖ'nün dershane müdürü hapse çarptırıldı!

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün dershanelerinin genel müdürlüğünü yapan M.K.'ya örgüte üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kocaeli'de FETÖ//PDY örgütünün FEM Dersaneleri eski Genel Müdürü olan M.K'nın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar verildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarından yargılanan M.K.'nın son savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. 

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