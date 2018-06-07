Kocaeli'de FETÖ//PDY örgütünün FEM Dersaneleri eski Genel Müdürü olan M.K'nın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar verildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarından yargılanan M.K.'nın son savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.